Por Fabián Miró

Miguel Gandolfo presidente de Aciverjus, señaló que “el fallecimiento de Alejandro fue por una descompensación en tránsito cuando circulaba en bicicleta por un camino rural, despejando las dudas sobre algunos comentarios, los cuales si se hacen en base al respeto, siempre los aceptaremos. Este acto no es de Aciverjus, ni mío. Es de ustedes, los amigos de Alejandro. Solo acompañamos y sabemos que no es fácil estar en el lugar donde ocurrió el deceso de una persona. Que la partida de Alejandro no haya sido en vano y que cada vez que pasemos por este lugar y veamos la estrella amarilla, sintamos que de alguna manera él está con nosotros. Siempre decimos que el mero hecho de estar con una familia, con la empatía que esto requiere, es positivo porque todos los que estamos en esta ONG hemos perdido un familiar, un ser querido y acompañar a quien pase por este horrible trance nos obliga a seguir adelante y sobrellevar la carga emocional que tenemos”.

Después de las palabras del padre Carlos Stadler y de las bendiciones del religioso Andrés “Ñeco” Maistegui, multicampeón del ciclismo, quien integró la caravana que llegaron hasta el camino rural que conduce a La Lata, ubicado a 5 kilómetros de la Ruta 14, el propio Maistegui fue quien expresó que “compartimos mucho tiempo juntos con Alejandro en el mundo del ciclismo y a pesar de que no nos veíamos muy seguido últimamente, cada vez que nos encontrábamos me daba un abrazo de amigo, de esos que se sienten muy adentro de cada uno. Ese amigo que uno quiere tener".

"Para los compañeros del ciclismo, les digo que llevo tres arriba de la bici: a Hugo “Pato” Daguerre, a Alfredo “Bocha” Almeida y a Alejandro Pelayo. La realidad es que uno se siente cuidado por cada uno de ellos. Estoy seguro que desde arriba nos indican el camino y nos cuidan”, concluyó.

Finalmente Miriam Lizzi destacó “la presencia de amigos y compañeros de ruta en este momento tan especial y duro. Lo conocían, saben que fue una excelente persona, que siempre estaba con una sonrisa a flor de labios. Un amigo muy querido, siempre de buen humor al que nunca olvidaremos”.

Alejandro falleció el 10 de septiembre del 2022 cuando pedaleaba con un grupo de amigos en un camino rural. Comenzó a sentirse mal, se descompensó y pese a los esfuerzos por reanimarlo en el lugar y posteriormente en el hospital falleció a los 50 años.

Apasionado del ciclismo, acompañó todas las carreras en la función que le tocara e inclusive fue impulsor de las transmisiones de la Doble Gualeguay que transmitía en directo el desaparecido Canal 2 “Visión del Litoral”, donde trabajaba para luego pasar a Cablevisión donde cumplió distintas funciones técnicas.