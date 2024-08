El anuncio lo realizó el Gobernador en su arribo a Gualeguaychú, en la intersección de Aguado y Avenida Parque, el lugar donde precisamente se iniciará la importante obra de saneamiento.





La obra responderá a la problemática histórica de baja presión en el suministro de agua en la zona sureste de nuestra ciudad, en la cual se encuentran emplazados los barrios Villa María, Zabalet, San Cayetano, Pueblo Nuevo, Yapeyú y Trinidad.



La zona que se intervendrá experimentó una creciente demanda de agua potable, debido a su alto y continuo crecimiento poblacional. En particular, los barrios mencionados sufrieron una baja presión en el suministro de agua, una situación que se agrava durante la época estival. Este déficit se debe a que la red de distribución principal no fue diseñada para soportar el crecimiento exponencial de la población en esta área, lo que ha resultado en una presión insuficiente que no cumple con las guías establecidas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA).

Por ese motivo, el proyecto "Ampliación del Sistema de Agua Potable - 1ra Etapa" tiene como objetivo proporcionar una solución definitiva a la problemática de baja presión en el suministro de agua potable en la zona Sur - Este de Gualeguaychú. Se pretende mejorar la calidad del servicio para aproximadamente 20.000 personas que actualmente residen en esta área, una de las más densamente pobladas de la ciudad y con proyecciones de crecimiento hacia el sur.

El proyecto contempla la instalación de una red de cañerías de PVC de 500 mm de diámetro (clase 6) que se extiende desde el norte hasta el sur de la ciudad, con el siguiente trazado:

• Tramo Norte a Sur: El tendido comienza en la calle Lavalle, a partir de la calle Urquiza, donde se enlaza con una cañería existente de 700 mm de diámetro. Desde allí, continúa hacia el sur hasta la calle Goldaracena.

• Tramo Oeste a Este: Desde la calle Goldaracena, la cañería sigue hacia el Este hasta la calle Aguado.

• Tramo Norte a Sur: Finalmente, desde la calle Aguado, el tendido sigue hacia el sur por la Av. Sarmiento, donde se realizan tres conexiones con cañerías de 150 mm de diámetro.

Esta infraestructura permitirá un refuerzo significativo en la presión del agua, asegurando el cumplimiento de las normativas de ENHOSA y mejorando considerablemente el servicio en la zona afectada, teniendo en cuenta que el área beneficiada es predominantemente de clase media baja, lo que significa que la posibilidad de acceder a sistemas mecánicos de elevación de agua es limitada para la mayoría de sus residentes.

Cabe destacar que el presupuesto oficial para la ejecución de este proyecto asciende a $132.169.026,38 (valores de diciembre 2022) y que el plazo estimado para la finalización de las obras es de 180 días corridos.