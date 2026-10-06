Durante el mes de septiembre, la Asociación Bomberos Voluntarios Gualeguaychú concretó un total de 33 servicios, de acuerdo con lo detallado en la planilla oficial de estadísticas institucionales.

El informe mensual refleja un importante despliegue operativo en el ejido urbano, enfocado principalmente en el combate de incendios y la prestación de servicios especiales.

Dentro del balance de intervenciones, la categoría de incendios sumó 14 salidas, lo que representa más del 40 % de la actividad total del período. La mayor incidencia se concentró en viviendas, con un total de 8 intervenciones. Asimismo, el personal bomberil debió actuar en 2 incendios forestales, 2 siniestros vehiculares, 1 incendio industrial y 1 episodio catalogado bajo otros rubros. No se registraron siniestros en comercios, aeronaves, embarcaciones ni establecimientos educativos o públicos.

Por su parte, el área de servicios especiales concentró la mayor cantidad de prestaciones, alcanzando 15 intervenciones. Entre las acciones llevadas a cabo por el cuerpo activo se destacan 5 asistencias por suministro de agua, 4 actividades de representación institucional, 3 instancias de capacitación y 2 servicios especiales diversos. En este rubro se contabilizó además 1 falsa alarma, mientras que no se requirieron trabajos para extracción de panales ni retiro de óbitos.

En el apartado de materiales peligrosos, los efectivos intervinieron en 2 ocasiones, ambas vinculadas a episodios de escape o fuga, sin que se produjeran derrames ni explosiones. En cuanto a las tareas de rescate, los bomberos llevaron a cabo 2 procedimientos, ambos destinados al auxilio de animales. Durante el mes analizado, no se registraron salidas por rescate de personas u objetos, así como tampoco intervenciones ligadas a accidentes de tránsito o emergencias por factores climáticos.

Desde la institución recuerdan que la sede central se encuentra ubicada en Maipú 176 y remarcan la importancia de mantener presentes las vías de comunicación de urgencia.

Ante cualquier imprevisto o situación de riesgo, la comunidad debe comunicarse inmediatamente a la línea gratuita de EMERGENCIAS 100 o al teléfono 3446-423333.