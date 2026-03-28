Durante enero y febrero el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú registró 218 intervenciones, la mayoría fueron incendios forestales.

Las altas temperaturas durante el verano sumieron al Cuerpo Activo de Bomberos con un gran nivel de actividad. En enero, debieron intervenir en 91 incendios forestales, 8 vehiculares y 10 en viviendas. En tanto, en febrero, acudieron a 51 incendios forestales, 5 vehiculares y 3 en viviendas. Además, prestaron asistencia a tránsito, en escapes o fugas, en rescate de animales, en prevención y capacitación.

“Estos datos ponen de manifiesto el compromiso, la vocación de servicio y la capacidad de respuesta permanente de nuestros bomberos”, elogiaron desde el Cuartel.

Asimismo, destacaron “la importancia de la prevención y la responsabilidad ciudadana, fundamentales para reducir riesgos y acompañar el trabajo diario de quienes están siempre al servicio de la comunidad”.