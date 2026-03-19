Con excepción de la nafta Súper, todos los combustibles superaron los $2.000 en la ciudad Sea por el conflicto de Medio Oriente o el aumento en los impuestos, el litro de nafta y diesel no para de subir desde hace tiempo.

Hoy el motivo de la suba se debe a sucesivos ataques a infraestructuras petroleras y gasíferas en el otro extremo del planeta.

Según contó un playero de la estación de servicio YPF a AhoraElDía, el mes pasado, la Nafta rondaba los $1.600, mientras que este jueves el litro alcanza los $1.902. De hecho, en la última semana aumentó $100. Además, el empleado señaló que por lo general, luego de la medianoche, de forma casi diaria, sube $20.

El resto de los combustibles superó la línea de los $2.000. Por ejemplo, la nafta infinia cuesta $2.062, el diesel 500 $2051 y el diesel infinia $2.168.