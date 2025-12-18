El primer incendio ocurrió a las 10 de la mañana en un terreno lindero al EcoParque Gualeguaychú. Allí acudió el móvil 29, que logró sofocar las llamas. A su regreso al cuartel, los bomberos fueron informados del incendio de una vivienda ubicada en calle 10 de junio.

De forma simultánea, se prendió fuego otra casa en calle Labayen cerca del Hipódromo. En este caso, se debió pedir refuerzos, por lo que intervinieron el el lugar los móviles 31 y 38.

De acuerdo a información oficial, el incendio se encuentra controlado y se procede a tareas de enfriamiento.

En este marco, los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú emitieron una serie de recomendaciones destinadas a prevenir incendios vehiculares, forestales y en viviendas. La institución recordó que la mayoría de los siniestros pueden evitarse con controles básicos y hábitos de cuidado, especialmente en esta época del año donde las condiciones de sequedad y calor incrementan los riesgos.

Respecto de los incendios forestales, una problemática recurrente en la región durante el verano, la institución pidió no encender fuego al aire libre bajo ninguna circunstancia y evitar arrojar colillas encendidas. También solicitaron no tirar vidrios o basura en zonas de vegetación, no estacionar vehículos sobre pasto seco y evitar el uso de herramientas que generen chispas. Recomiendan mantener limpios los alrededores de viviendas, galpones o zonas de trabajo, no realizar quemas controladas y avisar inmediatamente a Bomberos ante la presencia de humo. Mantener accesos libres para facilitar el ingreso de los equipos de emergencia es otro de los puntos clave.

Por último, los Bomberos Voluntarios difundieron una serie de medidas para reducir riesgos de incendios en viviendas. Entre ellas, revisar las instalaciones eléctricas, no sobrecargar tomacorrientes, ventilar y controlar el estado de los equipos eléctricos y vigilar el uso de velas, sahumerios y hornallas. También aconsejan mantener alejados los elementos inflamables de la exposición directa al sol, evitar la acumulación de grasa en la cocina, mantener limpios balcones y patios y revisar periódicamente los sistemas de gas. Contar con un matafuego en buen estado dentro del hogar es esencial para una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.