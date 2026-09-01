El trabajo de las obstétricas comienza mucho antes del nacimiento y continúa más allá de él. Durante el embarazo, realizan el control y seguimiento de embarazos de bajo riesgo, monitoreos fetales, derivaciones cuando son necesarias y acompañamiento de las mamás. También tienen a su cargo el Curso de Preparto, donde brindan información y herramientas para transitar el embarazo, el nacimiento y la llegada del bebé con mayor confianza y conocimiento.

Durante el nacimiento, su presencia también resulta fundamental. Las Licenciadas en Obstetricia acompañan, asisten y cuidan, trabajando de manera articulada con los distintos profesionales de salud y siendo parte activa de la atención tanto de la persona gestante como de su bebé.

Pero la Obstetricia no se limita al embarazo y al nacimiento. Las profesionales del Hospital Centenario también desarrollan tareas vinculadas a la salud sexual y reproductiva, consejería, talleres, prevención y promoción de la salud, toma de muestras de PAP, docencia e investigación, entre otras actividades que forman parte de su práctica profesional.

El objetivo es brindar una atención integral, respetuosa y basada en la evidencia, acompañando a las personas en diferentes etapas de su vida. En este sentido, las obstétricas constituyen una parte fundamental del equipo de salud y cumplen un rol clave en la prevención y disminución de la morbimortalidad materna y fetal, a través de la promoción de la salud, la detección temprana de situaciones de riesgo, la atención oportuna y el acompañamiento continuo.

En este Día de la Obstetricia, desde el Hospital Centenario ponemos en valor una profesión que está presente en momentos profundamente significativos de la vida, acompañando con compromiso, conocimiento y sensibilidad a las familias de nuestra comunidad.