En su mejor momento como DT, Scaloni reveló que atraviesa una difícil situación familiar

“Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa que hace mucho tiempo que no veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial”, aseguró el DT de 43 años ante la consulta de un periodista sobre si esta formación ante Perú sería la misma que pondría en la Copa del Mundo si comenzara en estos momentos.

El hombre que comanda al equipo albiceleste desde fines del 2018 se mostró golpeado anímicamente en la atención a los medios y abrió una puerta para revelar el contexto delicado en el que convive por un tema con sus padres: “Me quiero ir, fueron muy duros estos meses. No quiero saber más nada. Hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante. Fueron momentos muy difíciles para mí y para mi familia. No estoy como para pensar en el Mundial. Sinceramente no me interesa en absoluto”.

Luego de alzar el torneo continental en Brasil, Lionel había decidido enviarle un mensaje a su madre: “Dedicarle el triunfo de la copa a mi vieja, que hace unos días tuvo un momento bastante grave y ahora la está peleando”.

scaloni

En noviembre del año pasado, también tras el duelo ante Perú pero en condición de visitante, Scaloni decidió abrir la atención a los periodistas también con una referencia a una “semana complicada”. “Antes que nada quería dedicarle el triunfo a mi esposa y mis hijos que hemos tenido una semana pasada bastante difícil y le dedico el triunfo a ellos. Espero que lo disfruten el triunfo porque fue una semana complicada”, había dicho por entonces sin especificar cuál era el conflicto personal. En ese periodo, había permanecido más de de dos meses en el país por las fechas seguidas de Eliminatorias que le impidieron retornar a su casa en Mallorca (España) donde viven su esposa y sus dos hijos.

Tras ganar la Copa América, en una entrevista con Alejandro Fantino en ESPN, el DT había abierto una ventana de su intimidad al contar el difícil momento que atravesó con su padre en el 2018: “Mi viejo se emociona porque encima tuvo un ACV hace un par de años. Cuando jugamos con Brasil en Arabia, ese partido que nos hacen el gol en el último minuto de cabeza, yo llego a mi casa, hago una videollamada con mi papá y lo veía raro. Hablaba raro. Después me contaron que había tenido un ACV. Ahora cualquier cosa que pasa se emociona muy fácil y con esto más todavía. Es impresionante, vive llorando, está feliz, está contento”.

Con esta cosecha de tres unidades, Argentina se consolidó como escolta del imbatible líder Brasil (ganó 10 y empató 1) con 25 unidades. Con seis fechas por disputarse a nivel global, el combinado nacional le saca nueve puntos de diferencia a Uruguay –último equipo en repechaje– y doce a Chile, que hoy es el primer seleccionado afuera de los puestos de clasificación.

La agenda ahora continuará el próximo jueves 11 de noviembre como visitante en Uruguay y luego se vivirá el clásico ante Brasil en San Juan el martes 16 del mismo mes por la 14ª jornada. Cabe destacar que la Albiceleste y la Verdeamarela son los únicos dos equipos con un partido menos a raíz del derby entre ambos que se suspendió a los cinco minutos de acción y que todavía no tuvo resolución por parte de las autoridades.

“Jugar tres partidos seguidos en prácticamente una semana en Sudamérica es muy desgastante. Es un esfuerzo que hoy se notó, pero lo sacamos adelante para estar un poco más cerca de la clasificación al Mundial, aunque esta programación en Sudamérica es desgastante”, analizó Scaloni sobre esta última presentación en el país ante el plantel que dirige Ricardo Gareca.