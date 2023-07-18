En el día de ayer el candidato a gobernador, Rogelio Frigerio, realizó una visita a nuestra ciudad donde almorzó con todos los pre-candidatos a intendentes y visitó la sede del PRO para respaldar la candidatura de Pablo Echandi a la intendencia.

Durante su recorrida, Frigerio y Echandi se reunieron en el local partidario, donde tuvieron la oportunidad de conversar con los pre-candidatos a concejales y los miembros del equipo de trabajo más cercano a Echandi.

Rogelio Frigerio expresó su admiración por el compromiso y la dedicación de la militancia y destacó la labor del actual presidente del PRO en Gualeguaychú. Asimismo, manifestó su confianza en la experiencia y la trayectoria de los candidatos que encabezan la lista de Echandi.

“Es evidente que tenemos una gran posibilidad de gobernar la ciudad y la provincia. Hasta ahora ningún entrerriano me ha dicho que estamos condenados al fracaso, la gente sabe que tenemos futuro. Estas elecciones son una oportunidad imperdible que tenemos como entrerrianos para transformar nuestra realidad.” “Gualeguaychú es una ciudad con un enorme potencial y merece tener un intendente que trabaje en beneficio de todos los vecinos” afirmó Rogelio durante la reunión.

Por su parte, Pablo Echandi agradeció la visita de Rogelio y el aliento para este último tramo de la campaña. Enfatizó en la importancia de fortalecer los lazos entre el gobierno provincial y el municipio, trabajando en conjunto para poder impulsar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los Gualeguaychuenses.

Aseguró que de ser elegido “llevará adelante una gestión transparente centrada en las principales necesidades de la gente, realizando todas las transformaciones que sean necesarias para asegurar el desarrollo y el crecimiento económico, social y cultural de la ciudad.”

También destacó el compromiso de su equipo de trabajo, de los pre-candidatos a concejales, de los referentes de los equipos técnicos y de la militancia, y aseguró que “están a la altura para formar parte del próximo gobierno municipal.”