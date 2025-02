Como en los viejos tiempos, Pescadores regresó a un certamen nacional y en esta oportunidad lo hizo en la Liga Federal, tercera categoría del vóleibol argentino.

La cita tuvo lugar en la ciudad de San Juan, cuna de este deporte, y el conjunto dirigido por Joaquín Sartori finalizó en el quinto puesto, entre 28 equipos participantes, con un registro de seis triunfos y apenas dos derrotas.

Pescadores afrontó la competencia con la base del plantel que logró coronarse campeón de la Liga Provincial, a fines del año pasado, y le sumó jerarquía con la vuelta de Nicolás Grané, quien surgió de la cantera y luego hizo un destacado recorrido por la Liga A2 (la principal categoría de ascenso en Argentina).

La aparición de Nicolás Grané en la Primera de “Pesca” coincidió con la época dorada de la institución, dado que como juvenil integró el plantel que logró el ascenso a la Liga A1 en 2010 y estuvo en el equipo que afrontó la única temporada en la élite del vóley en 2010/2011.

Luego, en 2012, fue el opuesto titular de la escuadra albiazul en su última Liga A2. Posteriormente, Grané continuó su carrera profesional en Pilar Vóley, Fundación Jujuy, Policial de Formosa y Rowing.

En 2019, regresó a Pescadores y fue campeón de la Liga Provincial, mientras que sus años posteriores fueron en Independiente, con el deporte en un segundo plano, por sus obligaciones laborales en una empresa del Parque Industrial.

(Crédito: Prensa FeVA).

Pero este año tuvo la oportunidad de pegar la vuelta al club que lo vio nacer y lo hizo en gran forma, transformándose en una de las figuras del equipo del Ruso Sartori, que se quedó con el quinto puesto de la Liga Federal.

“Fue positivo terminar entre los cinco mejores sobre 29 equipos. Pero nos quedó un sabor agridulce, porque fuimos convencidos de que íbamos a llegar al menos a semifinales. Aunque, es un torneo durísimo e imprevisible a la vez, porque el que terminó segundo detrás de nosotros en la fase de grupos, fue subcampeón. Pudimos cumplir con el objetivo de ser competitivos contra todos, aunque nos hubiese encantado llegar a una final y salir campeón”, analizó el Zurdo Grané en una entrevista con Ahora ElDía, tras el regreso de San Juan.

Pescadores debutó el martes 4 de febrero y hasta su última presentación, el martes 11, afrontó ocho partidos, en igual cantidad de días, con apenas dos reveses: la eliminación en cuartos de final versus Citta Deportes de Villa Constitución 3 a 1 y la derrota en fase de grupos contra Gimnasia La Plata en tie-break.

Sobre la derrota que le costó la carrera por el título, sostuvo: “No pudimos hacer puntos de bloqueo y contraataque y a ellos ese día, simplemente, le salieron todas. No costó cerrar puntos claves para quedarnos con el set, pero también arrancamos desconectados desde el inicio. Tuvimos una mala tarde, no hay mucha explicación”.

Grané, que logró tres ascensos en su carrera de Liga A2 a Liga A1, disputó por segunda edición consecutiva la Liga Federal, aunque el año pasado lo hizo en Independiente, con quien casualmente logró el quinto puesto en el certamen que se llevó a cabo en Santa Fe.

Sobre su regreso a Pescadores, señaló: “La vuela al club la venía analizando a principios del año pasado y después de finalizar la Liga Provincial con Independiente, tomé la decisión definitiva de pegar la vuelta”.

En cuanto a su actuación individual en San Juan, en la que se erigió como una de las figuras del equipo y uno de los mejores opuestos del torneo, destacó: “Me sentí muy bien y se me renovaron las ganas de seguir jugando y compitiendo. Ojo, no es que antes no las tenía, pero me vino bien volver al lugar donde arranqué y proyectó terminar”.

Crédito: Prensa FeVA.

El objetivo de Pescadores es volver a jugar una Liga A2 (actualmente denominada Liga Nacional), como hace 13 años, con un joven Nicolás Grané que comenzaba a demostrar su talento en el vóley.

“Por cuestiones laborales es complicado que pueda volver a jugar una A2, porque te demanda mucho tiempo y estoy en otra etapa de mi vida, donde las prioridades son otras. Lógicamente me encantaría, pero lo veo difícil. Seguramente acompañaré y daré una mano desde otro lugar”.

Asimismo, Grané dejó en claro que todavía tiene hilo en el carretel para continuar castigando con su mano zurda en un partido de vóley. “Si bien, tengo que adaptar los entrenamientos a mis horarios de trabajo, que son rotativos, todavía no pienso dejar de jugar. Voy a seguir hasta donde me dé el físico y cuando sienta que no disfruto más este deporte, le pondré punto final a mi carrera. De todas maneras, me sentí muy bien en esta Liga y por ahora quiero seguir adentro de una cancha”, sentenció.