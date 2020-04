En su vuelta a la TV, Santiago del Moro se hizo un test de coronavirus en vivo

El doctor Capuya enseñó a las cámaras un test de muestra que consiguió la producción del programa. Se trata de uno de los 170 mil que llegaron al país desde China, que forman parte de las 14 toneladas de insumos sanitarios provenientes del país asiático, comprados por el Ministerio de Salud de la Nación en 260 millones de pesos.

El profesional explicó que hay dos tipos de tests: el PCR, que es el que se viene haciendo en la Argentina, que determina con precisión si una persona está contagiada de COVID-19, incluso desde los primeros días que ha tenido contacto con el virus. Por otro lado, se encuentran estos tests rápidos, que en diez minutos tienen los resultados pero no son tan precisos: "Son complementarios. Una aerolínea de Emiratos Árabes, por ejemplo, los usa antes de subir al avión para saber si tenés inmunidad, o sea que has generado anticuerpos, o estás cursando la enfermedad de manera aguda, por lo tanto ahí te bajan del avión”.

Después de colocarse el gorro, antiparras, guantes y barbijo, el doctor pinchó el dedo anular de Del Moro y tomó unas gotas de sangre que colocó en el test, tal como había explicado, y luego colocó dos gotas del activador. La línea celeste que aparece en el test debe cambiar a rosa si la prueba se hizo correctamente, y si el paciente está infectado, debería aparecer una línea más (indicando las letras "G" o "M").

Del Moro continuó con su programa con normalidad a la espera del resultado, pero manifestó sus temores: “No tengo ningún tipo de síntoma, me siento bien. Aunque por momentos me vuelvo paranoico y digo: ¿No lo tendré? El test es extremadamente simple, era lo que queríamos mostrar. No duele y tarda diez minutos nada más”.

Finalmente, sobre el final de la emisión, el doctor mostró el resultado del test: la línea azul se puso rosa, confirmando que la prueba se realizó correctamente, pero no apareció ninguna otra línea indicando que Del Moro haya desarrollado anticuerpos para el COVID-19. Por lo tanto, el conductor no tiene coronavirus.