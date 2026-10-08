El presidente Javier Milei volvió a calificar de “ladrón” a su par brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, esta vez a través de una publicación en la red social Instagram, donde apuntó contra el actual mandatario del vecino país en la previa al balotaje que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre.

El jefe de Estado compartió un posteo realizado por la cuenta del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos, en el que aparece una foto de Lula con un micrófono y abajo una frase de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de esa organización, que dijo: “Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción”.

En esta oportunidad Milei arremetió contra Lula al escribir sobre el posteo original del Instituto Cato la frase “Lula ladrón” y replicarlo en sus historias de Instagram.

En la primera vuelta, que se llevó a cabo el domingo 4 de octubre, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, obtuvo el 47,15% de los votos y Lula, que va por la reelección, el 45,02%. Como ninguno de los dos superó el 50%, se enfrentarán en una segunda instancia.

No es la primera vez que el presidente argentino apunta su par brasileño. En la reunión de gabinete del lunes de esta semana, el libertario definió a los resultados de la primera vuelta de los comicios brasileños como “un gran triunfo” y responsabilizó a Lula de haber desplegado un “plan platita” sobre el final de la campaña.

“Demuestra que ese tipo de medidas responden a recetas del pasado y no explican los resultados electorales”, manifestó Milei .

Fuente: NA