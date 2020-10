En Tandil multarán a las personas que circulen después de las 18 sin justificativo

El funcionario advirtió que "la situación es absolutamente dinámica, vemos muchas variaciones día a día y sobre estas medidas no hemos puesto plazos, sino el objetivo de amesetar la curva de contagios. Si en 4 o 5 días vemos que sigue en ascenso, se tomarán las medidas más drásticas, que hasta ahora no se han querido tomar, fundamentalmente para no agravar la situación de los sectores económicos. Pero si el sistema sanitario se ve amenazado, se tomará la decisión que se tenga que tomar".

Hasta el momento, el gobierno de Tandil informó que se labraron más de ocho mil infracciones por violación al Artículo 205. De acuerdo al último parte médico, hay más de 1.100 casos activos y el partido se encuentra en el Estadio Rojo.