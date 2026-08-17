La cantidad de empresas empleadoras del sector privado sigue en retroceso y alcanzó en mayo su nivel más bajo de la serie 2023-2026. Según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en el pasado mes de mayo se registraron 477.463 firmas con al menos un trabajador declarado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo, lo que implica una caída del 3,3% interanual frente al mismo período del año anterior.

En términos absolutos, equivale a 16.422 empresas menos que en mayo de 2025. A su vez, el dato que adquiere mayor relevancia es la persistencia de la tendencia: con el resultado de mayo, ya son 27 meses consecutivos de descensos interanuales, de acuerdo a un reciente informe de la Consultora Politikon Chaco.

Además, el ritmo de deterioro se acelera desde septiembre de 2025. La baja del 3,3% registrada en mayo representa, de acuerdo con la serie relevada, la mayor caída interanual de todo el período.

El fenómeno implica un achicamiento sostenido de la base de empresas privadas que participan formalmente del mercado laboral. En efecto, la comparación con el inicio de la actual gestión nacional muestra una magnitud todavía mayor, ya que frente a noviembre de 2023, el mes previo al comienzo del Gobierno, existen 30.385 empresas empleadoras menos, equivalente a una contracción del 6%.