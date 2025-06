La Fiscalía de Género, a cargo de la fiscal Carolina Acosta, recibió 287 denuncias a lo largo del 2024, las cuales han dado lugar para solicitar al Juez de garantías medidas protectorias hacia las víctimas, que incluyeron Botón Anti Pánico (BAP), exclusiones del hogar y medidas investigativas como allanamientos, requisas y secuestro de efectos.



Al respecto, Acosta señaló: “Ante hechos graves denunciados y reiteración de delitos, o cuando hay medidas de protección y el victimario las incumple, o cuando hay un delito en flagrante comisión, se actúa con el agresor detenido y, en algunos casos cuando el Juez lo decide ante el pedido de la Fiscalía, se los priva de la libertad hasta el juicio. También en la Unidad Fiscal se recibieron 206 denuncias por desavenencias o problemas familiares, que incluyen problemas entre integrantes de la familia que no son pareja, como tíos, hermanos y cuñados”. Y agregó: “La denuncia es un camino que se inicia teniendo en cuenta la dificultad que conlleva el flagelo y la lucha contra la violencia de género, donde hay un alto porcentaje de victimas retractadas y eso conlleva a que las investigaciones duren más tiempo. Muchas veces, desde la Fiscalía, no se hace lo que la víctima pide porque se advierte que está en riesgo o inmersa dentro del circulo de violencia y eso lleva a presentar recursos ante las Cámaras de Apelaciones para salvaguardar la integridad psicofísica de las mujeres víctimas de violencia”.

En este marco, Costa advirtió sobre el aumento en la cantidad de denunciantes retractadas por cuestiones económicas: “A veces, las víctimas ven que el padre de sus hijos no les pasa la cuota alimentaria, no tienen respaldo para sostenerse psicológicamente con la situación y los tiempos de los organismos estatales no suelen ser sus tiempos, por eso muchas quedan en el camino. Es importante el trabajo de sostén de las denunciantes, pero hemos visto más víctimas retractadas que no quieran seguir hasta las últimas consecuencias”.

Además, la Fiscal indicó que, si bien el número de denuncias se mantuvo con respecto al año pasado, el consumo de alcohol y drogas hace que se disparen este tipo de situaciones durante los fines de semana.

Por otro parte, Pamela Morel, la subcomisaria de la Comisaría de la Mujer y la Minoridad, informó que recibieron 88 denuncias por violencia de género hasta el 13 de diciembre.