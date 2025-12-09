En el marco de la segunda noche de la Fiesta de las Costumbres Argentinas, Pueblo Belgrano encendió el tradicional Árbol de Navidad, en el comienzo del feriado del Día de la Inmaculada Concepción.

La segunda noche de la Fiesta de las Costumbres Argentinas volvió a encontrar un predio de la Curva de Fiorotto con una gran concurrencia, recorriendo la Feria de Emprendedores, que tuvo 35 stands ofreciendo distintos productos elaborados por artesanos y emprendedores de Pueblo Belgrano y Gualeguaychú, otro de los atractivos fue el Patio Gastronómico, donde hubo todo tipo de comidas típicas.

El intendente Francisco Fiorotto agradeció la presencia del público y destacó la importancia de reafirmar este tipo de convocatorias a nivel regional. Fiorotto, acompañado por la viceintendenta Carolina Gerling, recibieron la declaración de Interés Legislativo de la fiesta, entregado por el diputado provincial Carlos Damasco.

En el escenario principal, con la sólida conducción de Majo Carro, los ballets La Fronteriza, Ecos Entrerrianos y Almas Nativas arrancaron aplausos de todo el público, mientras que Pampa Gallop, Los Legüeros, Mismopalo brillaron con su música.

El cierre estuvo a cargo del dúo conformado por Hernán Archaina y César Cabeza, dos brillantes artistas que fueron muy aplaudidos por el público. Archaina y Cabeza, recientemente ganadores del Pre-Cosquín Sede Gualeguaychú, apuntaron a canciones clásicas del folklore argentino y otras versiones muy aplaudidas por la multitud.

A la hora del cierre final, Ké Sabor le puso todo su ritmo y su buena onda a la noche, invitando a bailar y a hacer palmas a toda la concurrencia.

Uno de los momentos importantes de la noche fue el encendido del Árbol de Navidad más grande de la provincia. El Árbol de Navidad de Pueblo Belgrano fue construido a nuevo luego de haber sido derribado por una tormenta en el verano pasado, con un gran trabajo del personal del Departamento Electrotecnia de Pueblo Belgrano, tanto en la colocación de las riendas de luces como en el armado general del árbol.