La selección argentina Sub 23 igualó 3-3 contra Uruguay en el Estadio Polideportivo Misael Delgado por la última fecha del Grupo B perteneciente al Preolímpico clasificatorio a los Juegos de París 2024. El líder de la zona puso mayoría de suplentes porque ya tenía garantizada la clasificación al cuadrangular final, que iniciará este lunes contra Venezuela en Caracas.

La conducción de Federico Redondo construyó los cimientos del primer gol a los seis minutos de partido. El talentoso volante central de Argentinos Juniors envió un pase al vacío a la corrida de Francisco González. Panchito fue el encargado de colocar un centro punzante contra el área empujado a la red por Baltasar Rodríguez. Cuatro después, a los 10′, Aaron Quirós marcó su segundo gol de manera consecutiva (convirtió ante Chile), luego de cambiar la trayectoria de un cabezazo ensayado por Luciano Gondou (2-0).

El buen arranque de la Albiceleste contrastó con Leandro Brey, el punto más bajo del equipo en los primeros minutos. El arquero de Boca Juniors, que mostró mucha solidez en los tres duelos anteriores, exhibió respuestas dubitativas ante los avances de Uruguay, cuyo pico llegó a los 18′, cuando Matías Abaldo partió en posición dudosa (el juez de línea no cobró fuera de juego y no hay VAR), remató cruzado, Brey dio rebote hacia el medio y Luciano Rodríguez no perdonó (2-1).

Cuando la Argentina volvió a tener el control de las acciones, ejerció su poder de fuego en la banda izquierda, donde Panchito González no pudo ser adivinado por sus rivales. Luego de una gran recuperación alta de Redondo, la pelota se fue a los pies del hombre de Newell’s, se asoció con Claudio Echeverri, éste se dio una media vuelta rápida, se la devolvió al espacio y el extremo resolvió a un toque contra Randall Rodriguez (3-1).

Con la ventaja de dos tantos en el marcador, los dirigidos por Javier Mascherano se replegaron en el fondo y Leandro Brey pareció redimirse con una atajada crucial a Rodríguez, goleador de la Celeste en la competición. Además, una serie de tapadas contagiaban confianza para inflar la autoestima del joven, aunque todo volvió a foja cero a los 41 minutos. Un disparo de Cesar Araújo hacia el medio del arco encontró la débil respuesta del guardameta, quien no pudo impedir el 3-2.

El cierre de la etapa inicial invitaba a la calma de la Selección para volver con más energías en el complemento, pero no sucedió eso. La mejoría de los Charrúas se cristalizó con un tiro de Tiago Palacios contenido por Brey. Se olía el empate. Y llegó en la orilla del cuarto de hora tras una gran jugada individual de Juan Cruz De los Santos y un potente derechazo a quemarropa de Matías Abaldo (3-3).

Uruguay generó merecimientos para llevarse algo más de su expedición por la ciudad de Valencia. Una de las jugadas más destacadas pasó por un tiro libre de Luciano Rodríguez, que le quemó las manos a Leandro Brey. Sin embargo, la Argentina se hizo fuerte en la última línea y lo pudo ganar porque Luciano Gondou falló un mano a mano a los 92 minutos. De igual forma, le alcanzó para cerrar de manera invicta el Grupo B y, gracias a la derrota de Paraguay con Chile, se aseguró la cima con 8 unidades. La Albirroja lo escoltó con 7 y lo siguieron Chile (6), la Celeste (4) y Perú (3).