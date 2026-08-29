Boca le ganó 1-0 a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido entretenido disputado en “La Bombonera” y que tuvo un final épico. El “Xeneize” lo ganó en el tercer y último minuto de descuento del complemento, con el tanto de Tomás Belmonte, surgido e identificado con el equipo al que hoy le tocó enfrentar.

El triunfo deja a los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena en el octavo lugar de la Zona A, con 10 puntos, mientras que el “Granate” es undécimo en el mismo grupo, con siete unidades. El equipo de La Ribera, además, ya se ubica tercero en la tabla anual, en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores. La previa del encuentro ya anticipaba la obligación de ganar: Boca recibía a Lanús con la necesidad de meterse en playoffs.

En el tercer minuto de descuento, luego de una contra de toda la cancha en la que Santiago Ascacibar encontró un hueco en la defensa rival, Belmonte quedó mano a mano con Losada, picó la pelota por encima de su salida y le dio tres puntos de oro al “Xeneize”. El gol agónico, y su posterior revalidación tras la revisión en el VAR, hizo resurgir al público local.

Antes, en el primer minuto de descuento, Besozzi había desequilibrado por el costado izquierdo con un centro atrás para Allan Wlk, que definió de primera pero no pudo superar a Álvaro Montero. El arquero permitió que Boca saliera de contraataque y ganara el partido.

El “Granate” tuvo una gran llegada apenas en el primer minuto de partido, con un córner al área chica para el cabezazo de Felipe Peña Biafore, cuyo frentazo impactó en el travesaño. A los 14 minutos, Dylan Aquino buscó un derechazo alto que pasó por encima del palo, y dos minutos más tarde se metió al área entre dos rivales, aunque su intento se fue ancho.

Boca no tuvo acercamientos de peligro hasta los 20 minutos, con una trepada de Leonel Flores y posterior zurdazo desviado. A los 23, un cabezazo de Alan Velasco terminó saliendo desviado por el poste izquierdo. En tiempo cumplido, Franco Watson quedó libre sobre la medialuna del área y remató apenas desviado, rozando el poste izquierdo de Montero.

En el complemento, Peña Biafore tuvo la primera llegada clara a los 14 minutos, con un remate bajo que fue detenido con facilidad por Montero. El “Xeneize” mejoró a partir de los ingresos de Leandro Paredes y Sebastián Villa: el colombiano generó peligro a los 21 minutos con un tiro bombeado que Losada despejó por encima del travesaño. A los 44 del segundo tiempo, Kevin Zenón sorprendió con un tiro de volea desde el borde del área, que salió apenas ancho por el primer palo. El equipo de Arruabarrena viene de una seguidilla exigente: ante Recoleta, por la Sudamericana, metió cinco cambios en la formación.

Síntesis del partido

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech; Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol en el segundo tiempo: 48m. Tomás Belmonte (B). Cambios: al inicio, Allan Wlk por Valois (L); 14m. Paredes por Rey Domenech (B), Villa por Velasco (B) y Enner Valencia por Merentiel (B); 23m. Sepúlveda por Salvio (L) y Besozzi por Aquino (L); 33m. Belmonte por Delgado (B) y Zenón por Flores (B); 34m. Acosta por Watson (L); 44m. Medina por Peña Biafore (L). Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Germán Delfino.

En la próxima fecha, el “Xeneize” visitará a Gimnasia de Mendoza el sábado 5 de septiembre a las 16:30, mientras que los dirigidos por Mauricio Pellegrino recibirán a Defensa y Justicia el domingo 6 desde las 17:00. Fuente: Agencia Noticias Argentinas.