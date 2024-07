Juventud Unida será protagonista del Torneo Nacional para chicos de 13 años, que organizará la Confederación Argentina de Fútbol de Salón.

En un hecho inédito para el futsal de Gualeguaychú y de Entre Ríos, el conjunto decano presentará dos equipos en una competencia nacional: Juventud Blanco y Juventud Celeste.

El conjunto blanco será dirigido por Pablo Montefinale, también entrenador de la Primera División del club, mientras que la escuadra celeste por Juan Manuel Maruelli, jugador del plantel superior.

La numerosa delegación de Juventud emprendió viaje rumbo a Tucumán en la tarde-noche del viernes.

Antes de la partida hacía el norte del país, el entrenador y también coordinador del futsal decano, Pablo Montefinale, dialogó con Ahora ElDía y dejó sus sensaciones sobre este hecho histórico para la disciplina.

“Obviamente es un orgullo para nosotros. Estamos muy contentos y ansiosos porque llegue el momento del debut y seguramente el torneo en sí será algo muy especial”, resaltó el deté.

Y sobre las ilusiones con las que viajan a Tucumán para afrontar el Nacional ahondó: “Las expectativas son altas, pero no en cuanto a resultados, sino en relación a lo que entregarán los chicos”, enfatizó y sumó:

“Creo que no podemos buscar resultados en una categoría donde será la primera participación nacional. El año pasado en el Regional pudimos ver un poquito el nivel de los equipos rosarinos. Ahora vamos a tener oportunidad de tener roce con los del sur, que son escuelas muy fuertes y conocen este deporte desde chiquitos.

Nosotros hicimos un proceso paulatino en la competencia interna, pero todavía no llegamos a competir todos los fines de semana. Entonces, hay una diferencia abismal con ligas de otras ciudades del país. Por eso, es que tampoco la cabeza está puesta en resultados, sino en consolidar un estilo de formación en la parte técnica y táctica

Sobre el trabajo con los chicos desde temprana edad, hasta la chance hoy de medirse en un torneo con clubes de diversos puntos del país, Montefinale afirmó: “En el 2017 se formó la Escuelita, la cual empezamos con chicos que en su momento tenían 4/5 años ahí y hoy esos gurises con 12 o 13 años están al frente de la categoría C13, que va a ser la primera categoría de la Escuelita de Futsal de Juventud Unida “Aprenderás Jugando”, que es nuestro eslogan, en competir a nivel nacional”.

Asimismo, el ex jugador y también actual dirigente de la Asociación de Futsal local destacó la cantidad de chicos que se sumaron a practicar la disciplina en el club y hoy les permite viajar a Formosa con dos conjuntos.

“El tema de los dos equipos habla de la demanda de alumnos que tuvimos todos estos años. La C13 Blanca surge de un desprendimiento de una categoría C13 que se armó aparte, por la cantidad de chicos que venían y por los niveles que traían. La C13 Blanca nace porque hay chicos que empezaron este año y otros que empezaron el año pasado”, detalló.

“Como así también hay algunos C11 que también vienen de edad temprana, de 4 años, y que le vamos a dar la oportunidad a que vayan un poco a reforzar como quien diría y a vivir la experiencia, como premio por los años que llevan en el club y por el compromiso que le metieron. El proyecto surge de la necesidad de transmitir la pasión y esas ganas de enseñar este deporte que tanto nos apasiona”, añadió.

Para finalizar, Montefinale destacó el trabajo de los padres para concretar este sueño. “Sin dudas que el viaje se lleva a cabo por los esfuerzos de los papás. Agradecido rotundamente a cómo se involucró el grupo de padres y cómo tomó el proyecto como propio. Porque la realidad que este proyecto a mí no me pertenece. Si bien fui el pionero y socio fundador de la disciplina en el club, hoy no me pertenece y siempre digo que sin duda que ya gané, porque este proyecto es de los papás y de los chicos. Hoy son ellos los que nos representan en comisión directiva. Por eso, me siento feliz de haber sembrado la semilla y que hoy la gente que lo esté haciendo crecer”, sentenció.

El Dato

Juventud Unida Blanco integrará la Zona A junto a Grossvile, Gymnasium y Concepción de Tucumán, mientras que los Celestes comparten la Zona B con La Usina, F. De Godoy y Atlético Tucumán.

RECUADRO

Planteles

Juventud Unida Celeste

Santiago Stauber.

Simón Ferrari.

Agustín Quinteros Bentancor,

Lorenzo Dumas.

Agustín Razetto.

Martiniano Loss.

Benjamín Lisman Lenciza.

Thiago Ferrari.

Agustín Santiago.

Thiago Tejera.

Lautaro Lisman Mendieta.

Benicio Romero.

DT: Juan Manuel Maruelli.

AS: Felipe Espino.

Juventud Unida Blanco.

Santiago Tavella.

Felipe Sharton.

Genaro Rodríguez.

Manuel De Santis.

Maximiliano De Santis.

Sergio Villagra.

Valentino Fonticoli.

Franco González Schwabauer.

Bautista Romero.

DT: Pablo Montefinale.

PF: Federico Rodríguez.