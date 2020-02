“A mí me gusta la idea de modificar cosas, sobre todo si no funcionan o no nos está yendo como pretendemos. En esas situaciones creo que algo hay que modificar. Nadie duda que el espectáculo y el nivel artístico son de primera. Pero no sé cómo es el tema números. Por esto mismo, cada club tiene que hacer una reunión con sus asesores contables, porque uno de los motivos de este cambio pasa por una cuestión económica”, agregó el dirigente de Ará Yeví en declaraciones a ElDía desde Cero (FM 104.1).

Rossi adelantó que en caso de que en el Carnaval del País vuelvan a salir cuatro comparsas cada sábado significaría que cada una tendría menos integrantes y una carroza menos, lo cual disminuiría el riesgo de inversión. “Pero lo que tenemos que ver es si la torta es la misma, por eso tenemos que reunirnos cada uno con nuestros asesores contables y elaborar una propuesta”, advirtió.

Según adelantó, la cúpula del Club Tiro Federal, encabezada por Celso “Chicho” Bereciartu, se reunirá en estos días con los contadores para elaborar el proyecto. Además, reveló que tiene entendido que los dirigentes del Club Central Entrerriano (Marí Marí) harán lo mismo. “Hemos charlado para juntarnos con los contadores de nuestros clubes para ver qué nos dicen”, sostuvo.

Pero además de los motivos económicos, Rossi afirmó que también hay otros, y entre ellos se destaca uno que sería muy beneficioso para el espectáculo: si vuelven a salir cuatro comparsas, sólo una quedaría afuera en la siguiente edición mientras que las tres restantes continuarían saliendo de manera consecutiva, algo que él atribuye a un fortalecimiento grupal. De hecho, muchos especialistas en el Carnaval del País atribuyen una cualidad diferenciadora de Ará Yeví a que hace tres años seguidos que sale a las pistas.

Yo creo que con probar no perdemos nada, por eso creo que hay que hacerlo, total, si no funciona hay tiempo para volver atrás. Eso sí, a todo cambio hay que darle un tiempo. Démosle un par de año.

“Tener continuidad en la pasarela fortalece al grupo. Y muchos de los que saben dicen que Ará Yeví funciona porque hace rato que viene saliendo. La continuidad en el trabajo te da confianza, te conocés más, y eso hace que el espectáculo se enriquezca y crezca cada vez más”, explicó.

“Yo creo que con probar no perdemos nada, por eso creo que hay que hacerlo, total, si no funciona hay tiempo para volver atrás. Eso sí, a todo cambio hay que darle un tiempo. Démosle un par de año. Tal vez con menos integrantes y una carroza menos todo se vea más potenciado”, concluyó.