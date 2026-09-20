Un operativo antidrogas en Concordia terminó con dos personas detenidas y el secuestro de droga, dinero en efectivo y elementos vinculados al fraccionamiento. Los procedimientos se concretaron en viviendas del barrio Cipo, por disposición del juez Francisco Ledesma a solicitud del fiscal Fabio Zabaleta, y estuvieron a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas.

En total, los efectivos secuestraron 89 envoltorios de cocaína, 4.605.350 pesos en efectivo, ocho teléfonos celulares, además de bolsas, recortes, bandas elásticas, elementos de corte y una cámara de seguridad.

En el marco del operativo fueron identificadas 16 personas. Dos de ellas, mayores de edad, quedaron detenidas y a disposición de la Justicia.

Las actuaciones por narcomenudeo continúan en manos de los organismos judiciales intervinientes.

Fuente: Ahora