En un partidazo, Racing se llevó la victoria 3-2 sobre River y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputó en el Cilindro de Avellaneda en la noche del lunes.

Santiago Solari, Martínez Quarta en contra y Gastón Martirena marcaron los goles del conjunto de Gustavo Costas, que volvió a ganarle el duelo a Gallardo. Por otra parte, Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero habían dado vuelta el marcador transitoriamente para la visita.

Ahora, Racing enfrentará en los cuartos de final al ganador entre Tigre y Lanús.