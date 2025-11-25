PARTIDAZO EN AVELLANEDA
En un partido de locos, Racing le ganó 3 a 2 a River sobre el final
Con un tanto sobre el final de Martinera, el Racing de Gustavo Costas venció 3-2 a River y sigue en carrera en el Torneo Clausura 2025.
En un partidazo, Racing se llevó la victoria 3-2 sobre River y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputó en el Cilindro de Avellaneda en la noche del lunes.
Santiago Solari, Martínez Quarta en contra y Gastón Martirena marcaron los goles del conjunto de Gustavo Costas, que volvió a ganarle el duelo a Gallardo. Por otra parte, Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero habían dado vuelta el marcador transitoriamente para la visita.
Ahora, Racing enfrentará en los cuartos de final al ganador entre Tigre y Lanús.
