FÚTBOL EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN
En un partido lleno de goles Inglaterra le ganó a Francia y se quedó con el tercer puesto
El encuentro termino 6-4 con Hat trcik de Bukayo Saka y un doblete de Kylian Mbappé, quién se convirtió en el máximo goleador de la competencia
Inglaterra le ganó a Francia por 6 a 4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026, en el encuentro que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, ambos llegaron de perder las semifinales ante Argentina y España, respectivamente.
Los goles fueron de Bukayo Saka con un Hat-Trtick y Declan Rice, Ezri Konsa, Jude Bellingham para Inglaterra, mientras que Kylian Mbappé cerro el mundial con un doblete seguido de los tantos de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé para el descuento de Francia.
Fuente: NA
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