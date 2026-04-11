Un hombre de 33 años fue detenido este sábado por la mañana en Gualeguaychú, acusado de intentar cometer un robo en una obra en construcción ubicada en la zona de Sáenz Peña y Jujuy.

El hecho se registró alrededor de las 8:50, cuando personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado al lugar tras un aviso que alertaba sobre un posible ilícito. Al llegar, los efectivos constataron que una de las puertas de chapa del predio presentaba signos evidentes de haber sido forzada, lo que confirmaba la sospecha de un intento de ingreso ilegal.

En ese contexto, un vecino de la zona aportó datos clave al señalar que el presunto autor había huido instantes antes en dirección a la calle República Oriental. Además, brindó una descripción física y de la vestimenta que permitió orientar rápidamente la búsqueda. Con esa información, el móvil policial inició un rastrillaje por las inmediaciones y logró interceptar a un hombre que coincidía con las características aportadas. Tras ser identificado, fue demorado en el lugar.

La situación fue informada al fiscal de Propiedad en turno, quien dispuso la aprehensión del sospechoso y su traslado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. También intervino el médico policial, en el marco de las actuaciones de rigor.