El Comité de Morbimortalidad Perinatal del Hospital Centenario presentó las estadísticas correspondientes al año 2025 y al primer semestre de 2026, con datos vinculados a los nacimientos, embarazos adolescentes, prematurez, restricción del crecimiento intrauterino y mortalidad fetal, infantil y materna.

Con la presencia de la directora del Hospital Centenario Dra. Andrea Martins, la referente del Comité de Morbimortalidad Perinatal Margarita Otaegui, y distintos profesionales de Maternidad, Obstetricia, Neonatología, Ginecología y Puericultura, se llevó adelante la exposición de datos correspondientes al 2025 y primer semestre del 2026.

Al respecto, la Dra. Martins destacó que este comité “es una herramienta fundamental para mejorar la calidad y seguridad de la atención materno-infantil, ya que permite analizar de manera sistemática e interdisciplinaria las muertes fetales, neonatales y los casos de morbilidad grave, identificando no solo las causas clínicas, sino también los factores asistenciales, organizacionales y sociales que pudieron influir”.

En este sentido, valoró que “nos permite como institución fortalecer los protocolos y circuitos de atención basados en datos concretos, favoreciendo la comunicación entre los equipos y el trabajo interdisciplinario de los servicios involucrados, con información precisa para la toma de decisiones destinadas a mejorar la salud de las madres y los recién nacidos”.

Finalmente, la directora agradeció a los servicios involucrados que participan del comité y especialmente a la Dra. Margarita Otaegui quien forma parte del mismo hace años, con un inmenso compromiso en la salud materno infantil.

Los datos



Uno de los indicadores expuestos fue la cantidad de nacimientos en el Hospital Centenario, que continúa mostrando una disminución en relación con años anteriores. En 2025 se registraron 951 nacimientos, mientras que durante el primer semestre de 2026 fueron 483. A su vez, el porcentaje de nacimientos hospitalarios alcanzó el 83% tanto en 2025 como en la primera mitad de este año, mientras que el porcentaje de cesáreas fue del 65,25% en 2025 y del 68,85% en el primer semestre de 2026.

También se analizaron los embarazos en adolescentes. En 2025 se contabilizaron 82 casos, que representaron el 8,52% del total, manteniéndose por debajo de los valores registrados una década atrás, cuando el indicador superaba el 17%. Durante el primer semestre de 2026, el porcentaje informado fue del 8,48%.

En cuanto a la prematurez, en 2025 el porcentaje fue del 8,20%, mientras que en el primer semestre de 2026 alcanzó el 10,35%. Por su parte, los casos de restricción del crecimiento intrauterino representaron el 2,31% en 2025 y el 3,51% en los primeros seis meses de este año.

Respecto de los indicadores de mortalidad, en 2025 se registraron 7 muertes fetales, 5 infantiles y una materna. En el primer semestre de 2026, los datos presentados por el Comité reflejan 7 muertes fetales, una muerte infantil y una materna.

La presentación de estos indicadores forma parte del trabajo de seguimiento y análisis que realiza el Comité de Morbimortalidad Infantil, permitiendo observar la evolución de distintos aspectos vinculados a la salud materna e infantil y contar con información precisa para continuar evaluando las estrategias de atención y cuidado en el Hospital Centenario.