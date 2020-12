En una emotiva ceremonia, homenajearon al dirigente social y deportivo Raúl López

“Pasaste por nuestras vidas como una estrella fugaz, pero tu brillo vivirá siempre en nuestros corazones. Todo el amor que diste a cada una de las personas que te conocieron fue inmenso. Nadie te podrá igualar, fuiste un ser único. Vivirás eternamente en cada uno de nosotros. No es un adiós es un ‘Facha hasta Pronto’”, reza la leyenda de la placa que lleva una foto de lo que fue y será eternamente Raúl López, un tipo que se dedicó a ayudar a su barrio y a todo aquel que lo necesitase, pese a que no se le caía un centavo del bolsillo; simplemente porque no lo tenía.

Se fue de este mundo un 7 de diciembre del 2019. Falleció muy joven. Tenía mucho para dar y un montón de proyectos que su familia sigue al pie de la letra. Buena parte del barrio y amigos que supo ganarse en su corto pasaje por la vida acompañaron un momento especial. El acto en el que se le imponía su nombre en una canchita -bien de barrio- en donde Raúl formó a cientos de chicos como jugadores, y, fundamentalmente, como personas de bien.

Su esposa , Adriana, señaló que “este año fue muy duro para todos nosotros, mantener lo que Raúl con tanto esfuerzo había levantado, sin embargo seguimos todo al pie de la letra salvo, por la pandemia, las actividades deportivas que fueron suspendidas”. Indicó que “continuamos el trabajo en el merendero con tres cenas a la semana y un bolsón de alimentos. Mis hijas, Ayelén y Sheila, me acompañan junto a un grupo de vecinas incondicionales en el comedor donde entregamos viandas a 350 personas, gracias a gente que ayuda en forma anónima y al municipio que nos da una mano importante”. También comentó que “cada día se suma más gente y sin ir más lejos se incorporaron seis familias más, debido a que los esposos, los padres de esa familia se quedaron sin laburo. Se trata de gurises que han salido en la batucada y que están viviendo en otros barrios de la ciudad”.

Dijo que “la memoria, el recuerdo de Raúl ayuda muchísimo, además la gente cuando llega habla de la casa, el merendero de Raúl. Es algo muy fuerte que nos alienta a seguir con su legado”.

Cabe destacar que López destinó buena parte de su casa a construir un salón de usos múltiples en donde se hacía de todo. Hoy, en un rincón quedó colgada e inmortalizada la bicicleta con la que el “Facha”, recorría las calles de la ciudad solicitando ayuda para su querido merendero.

Adrián Romani, Secretario del Poder Popular, dijo que “se torna difícil hablar en un día complejo, donde se mezcla una enorme tristeza, porque se nos fue un enorme luchador social, y la alegría de ver esta construcción que generó y que la gente sabe reconocer. Hoy, toda esta gente reunida, habla muy bien del legado que dejó y multiplicó Raùl. Creo que él siempre quiso que lo recordáramos con esa alegría que supo irradiar”.

Por su parte, Ricardo “Tachi” Rodríguez, presidente del Ateneo Gualeguaychú, institución que colocó en honor a López, una placa en su homenaje en el merendero, dijo que los reconocimientos “hay que hacerlos, porque personas como Raúl, con su trabajo, influyeron con sus sueños, proyectos y anhelos en muchísima gente. Coincidimos en que la mayor pobreza que puede tener un ser humano es la falta de amor, y Raúl en todos estos años de trabajo desplegó el amor. Estos valores están juntos y detrás de Raúl, pero delante de todo, está el futuro de todos estos chicos que juegan al fútbol, los que están en la murga, los que participan en la vida social del barrio. Ellos tomaron el ejemplo y emularán los pasos de un hombre extraordinario”, cerró.

En el acto, también hablaron Isaías Irigoytía, amigo y colaborador de las obras, y un grupo de vecinas que emocionadas les costó hablar y referirse a Raúl López, que tuvo el homenaje que largamente se merecía y que fue el de que su amada canchita del Molinari lleve su nombre. “No es un adiós Facha, es un hasta pronto”.