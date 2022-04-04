En una final estupenda, cambiante, llena de emociones y con todos los condimentos que pueda tener un choque decisivo, Central Larroque derrotó 4 a 2 a Deportivo Urdinarrain ante una multitud que desafió al mal tiempo en el Teisse.

El panorama era desfavorable para los dirigidos por Matías Marchesini, que habían perdido 1 a 0 de local en la ida y se encontraron rápidamente abajo en el marcador. En la primera que llegó a fondo Deportivo, Damián Núñez habilitó de cabeza a Joaquín Carrizo quien fue barrido por José Badini, el árbitro Lautaro Castagnola dio penal y el propio Carrizo lo tradujo en gol con un derechazo cruzado. 1 a 0 y ventaja de dos goles en el global para loca de Urdinarrain.

Larroque salió a buscar el empate, que alcanzó por intermedio de Agustín Benedetti con un potente zurdazo en el área a los 42 de la etapa inicial, para renovar las esperanzas de los Rojos.

En el segundo Larroque adelantó sus líneas, pero falló en la puntada final. Deportivo, a la salida de un tiro de esquina se puso nuevamente en ventaja: Carrizo de cabeza habilitó a Núñez, que definió ante Pérez Romani y puso nuevamente al frente a los locales.

Deportivo movió el banco con los ingresos de Tellechea y Elena por Barboza y Carrizo. El Monito Tellechea con un par de corridas estuvo cerca de anotar un tercer gol, pero no lo hizo y Deportivo lo terminó pagando muy caro.

Parecía que el “Azul” lo tenía controlado cuando ganaba 2 a 1 y estaba más cerca del tercero que Central del empate, pero llegó la expulsión, por una falta innecesaria de Marcelo Horst, que estaba al límite, empezó a marcar un quiebre en el partido. Enseguida llegó el penal de Brial Elena, que cometió una falta torpe dentro del área, estaba amonestado y Castagnola le sacó la segunda amarilla, quedando con dos hombres menos los de Salas.

Gonzalo Rodríguez empató el partido con un potente derechazo al segundo poste cuando todavía quedaba un buen rato para jugar, pero con un panorama totalmente diferente al del resto del partido.

Deportivo tuvo la victoria en una chance clarísima, donde Pablo González se la bajó a Tellechea, pero al delantero le faltó decisión para tirarse de cabeza y conectar lo que hubiese sido un tercer tanto apoteótico. Central Larroque fue y fue ante una defensa que no brindaba seguridad.

De tanto ir, Larroque tuvo su premio. Cuando se jugaban42, un centro que cayó dentro del área encontró bien posicionado a Walter Virué, que de cabeza puso el 3 a 2 que mandaba la definición a los penales.

El juez adicionó cinco minutos y en el último un centro desde la derecha no pudo ser rechazado por la defensa de Deportivo y Walter Virué, en su noche soñada, tocó al gol rematando con pierna derecha a la izquierda de Juan Gonzáles que quedó parado, sin reacción alguna.

Fue el 4 a 2 que le dio el triunfo y el campeonato a Central Larroque, que tuvo su premio por nunca bajar los brazos, ni siquiera cuando la diferencia en el global lo obligada a un triunfo heroico. El festejo de los larroquenses fue inolvidable, ante la locura de jugadores, cuerpo técnico, simpatizantes, allegados y la enorme legión de hinchas que lo acompañó en una final que quedará para la historia.

SÍNTESIS

Deportivo Urdinarrain 2

J. González; M. Horst, B. García, K. Miró, L. Peralta; P. González, L. Cano, E. Barboza, B. Cal Otero; J. Carrizo y D. Núñez. DT: Guillermo Salas

Central Larroque 4

G. Pérez Romani; J. Badini, A. Lonardi, J. Boari, Lucas Viale; E. Rothermel, Lautaro Viale, G. Rodríguez; R. Piaggio; A. Benedetti y U. Quintana DT. Matías Marchesini.

Estadio: Teodoro Treisse

Juez: Lautaro Castañola (Nogoyá)

Goles: 15’ PT Joaquín Carrizo –p- (DU); 42’ PT Agutín Benedetti (CL); 7’ ST Damián Núñez (DU); 33’ ST Gonzalo Rodríguez -p- (CL); 42’ ST Walter Virué (CL); 50’ ST Walter Virué (CL).

Expulsados: Marcelo Horst y Brian Elena (DU)