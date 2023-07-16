El serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz protagonizaron una de las finales más apasionantes del año en la cancha central del All England. El número 1 y 2 del ránking ATP disputaron la final de Wimbledon y joven tenista de 20 años fue el que se llevó la victoria por 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4 en cuatro horas de partido y 42 minutos de partido ante un Nole que buscaba su Grand Slam número 24 de su historia.

El más joven de los números unos del tenis, Alcaraz, que ya se había consagrado campeón en el Abierto de Estados Unidos de 2022, levantó su segunda copa de un Grand Slam en su tercera participación en Londres y sobre una superficie, el césped, que hasta hace poco apenas conocía.

Con un dominio total de juego, ya sea con su servicio, de fondo y en los golpes en la red, Nole se impuso con cierta facilidad y superó al joven de 20 años por 6-1 en el primer set. Sin embargo, para el segundo todo iba a cambiar. El palmareño se recompuso y, tras 1 hora y 25 minutos logró remontar la situación después de comenzar 0-3 y emparejar el resultado (7-6).

Para la tercera manga, Alcaraz le pagó con la misma moneda al nacido en Belgrado al imponerse por un contundente 6-1 tras quebrarle el servicio a su rival en su séptima oportunidad y ponerse 4-1. Para el cuarto, el serbio logró romper el saque del español en el quinto game y estirar la ventaja manteniendo su saque (4-2).

El número uno del ranking no cedió ante el break y continuó batallando con la intención de volver a dar un golpe sobre la mesa y sobreponerse pero nada pudo hacer ante un Djokovic que mantuvo su saque y se impuso nuevamente para quedarse con el set (6-3).

En el quinto y decisivo set, Alcaraz rompió la paridad con un quiebre de saque y lo ratificó con su servicio para adelantarse 3-1 ante un Djokovic nervioso que destrozó su raqueta por haber perdido el servicio. El balcánico siguió dando batalla en busca del break que lo mantenga con vida en la final, pero el murciano se mantuvo firme y se quedó con el match.