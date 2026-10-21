La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con un temario atravesado por proyectos sensibles para el Gobierno: endeudamiento familiar, discapacidad y Ley de Tierras.

La discusión por la propiedad privada registró una victoria pírrica para La Libertad Avanza: logró aprobar la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero tuvo que sacar del proyecto la eliminación de la Ley de Tierras, norma que impone límites a los extranjeros para la compra de inmuebles en Argentina.

Por los cambios, el proyecto, que venía con media sanción del Senado, deberá volver a esa cámara para su aprobación final, pero ya sin la modificación que había provocado manifestaciones en rechazo a la liberación de los límites para que los extranjeros adquieran tierras de forma ilimitada.

La sesión continúa. De fondo, tiene lugar una negociación abierta entre el oficialismo, los aliados e incluso el peronismo para aprobar por consenso una nueva ley de Discapacidad.



Minutos antes de las 17, Diputados aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que restituye la ley de Tierras, que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo.

El capítulo que establece la derogación del artículo 154 del DNU70/23, y la aplicación de la ley de Tierras obtuvo 239 votos a favor, contra 4 en contra y seis abstenciones.

La iniciativa será girada al Senado que podrá insistir con los dos tercios con su proyecto original o aceptar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados.



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Fuente: Noticias Argentinas / Infobae