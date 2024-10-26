Franco Colapinto finalizó 15° en la segunda práctica del Gran Premio de México, marcando un tiempo de 1:18.908. La sesión, dominada por Carlos Sainz, también estuvo marcada por accidentes, incluyendo el de George Russell. La clasificación será el sábado.

El piloto argentino terminó en la undécima posición con su Williams Racing en las primeras prácticas libres que se llevaron a cabo en el Gran Premio de México.

El británico George Russell con Mercedes lideró con un tiempo de 1:17.998, por delante del español Carlos Sainz con Ferrari, Yuki Tsunoda y Max Verstappen con Red Bull.

Tanto Colapinto como Albon, los dos pilotos de Williams, fueron los últimos en salir a girar a la pista para observar como se desempeñaban los demás competidores en un complicado terreno. Aún así, el argentino pudo establecerse bien en la pista y terminó en la mitad de la tabla, mientras que su compañero tuvo que abandonar las prácticas.

Uno de los puntos destacados de las primeras prácticas fue el despiste del compañero de Colapinto, Alex Albon, quien tras intentar superar al novato británico Oliver Bearman, quien estaba probando con Ferrari en lugar del monegasco Charles Leclerc, chocó al auto rival y se fue hacia los neumáticos de contención con el coche destruído que obligó a sacar la bandera roja.

Con un tiempo de 1:19:109, el pilarense terminó en el puesto 11, muy cerquita del mexicano Sergio "Checo" Pérez, que finalizó décimo con 1:19:094 y del neozelandés Liam Lawson de Racing Bulls con 1:19:093.

Esta tarde, el argentino afrontará la segunda ronda de prácticas para tener todo listo pensando en la clasificación de mañana sábado 26 de octubre y la gran carrera del domingo 27 en el autódromo Hermanos Rodríguez.

El GP de México se lleva a cabo en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, que volvió a ser parte del calendario de la Fórmula 1 en el 2015. El mayor ganador allí es el neerlandés Max Verstappen, que se impuso en cinco de las últimas seis ediciones.

Este Gran Premio será el quinto para Colapinto en la Fórmula 1, luego de haber disputado el de Italia, Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos, donde no bajó en ninguno del duodécimo puesto.

Pese a estas pocas carreras, Colapinto ya demostró sus condiciones e incluso pudo sumar cinco puntos (cuatro en Azerbaiyán y uno en Estados Unidos, donde protagonizó una gran remontada).

Esto generó el interés de Sauber, donde es una buena alternativa para acompañar al alemán Nico Hulkenberg en 2025.

Incluso suena en Racing Bulls, la segunda escudería de Red Bull.