En Urdinarrain se habilitaron las reuniones familiares y los deportes individuales

A partir de los Decretos 786 y 787 del Gobierno Provincial, en nuestra ciudad quedan habilitados las reuniones familiares (no sociales) y deportes (individuales), de acuerdo a los decretos municipales 415 y 416 respectivamente. Esta medida, que ya entró en vigencia, es exclusiva sólo para reuniones familiares (hasta 10 personas) en viviendas o domicilios particulares, los que no incluyen salones y clubes, dejando claro que hasta el momento no están permitidas las reuniones sociales. Se podrán realizar los días, viernes, sábados, domingos y feriados a partir de las 7 horas, y en caso de que se realicen en horario nocturno, no podrán excederse más allá de las 23 horas, solo entre familiares que vivan en la ciudad de Urdinarrain.