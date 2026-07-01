Con un doblete espectacular de Kane, Inglaterra se lo dio vuela a Congo y enfrentará a México en Octavos
Brian Cipenga anotó el tanto para los congoleños, que daban el batacazo. Pero a 15' del final la figura del conjunto europeo puso el empate de cabeza, y unos minutos después con un derechazo tremendo estampó el 2 a 1.
La Selección de Inglaterra la pasó mal pero se quedó con la clasificación a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los Tres Leones arrancaron perdiendo con República Democrática del Congo por le tanto de Brian Cipenga, pero en el segundo tiempo apareció Harry Kane que lo dio vuelta 2-1 con un doblete. Los de Thomas Tuchel se medirán ante México en la próxima ronda.
A los 6' Brian Cipenga tomó la pelota dentro del área y sacó un derechazo potente al primer palo que se coló en la valla de Pickford.
Inglaterra tuvo varias durante la primera etapa, pero se encontró siempre con Mpasi, el arquero congoleño que es la gran figura del encuentro.
En el complemento, el conjunto europeo siguió empujando y finalmente a los 30' Harry Kane, de cabeza, se desmarcó y sometió al arquero tras un centro de Gordon.
Minutos más tarde, el propio Kane se hizo lugar para colocar el balón en el ángulo con pierna derecha y estampar el 2 a 1 definitivo.