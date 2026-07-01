La Selección de Inglaterra la pasó mal pero se quedó con la clasificación a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los Tres Leones arrancaron perdiendo con República Democrática del Congo por le tanto de Brian Cipenga, pero en el segundo tiempo apareció Harry Kane que lo dio vuelta 2-1 con un doblete. Los de Thomas Tuchel se medirán ante México en la próxima ronda.

A los 6' Brian Cipenga tomó la pelota dentro del área y sacó un derechazo potente al primer palo que se coló en la valla de Pickford.

¡CONGO SOPRENDE EN ATLANTA!



A los siete minutos del primer tiempo, Brian Cipenga puso el 1 a 0 para el seleccionado congoleño ante Inglaterra en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/NgX8Jl8xPB — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Inglaterra tuvo varias durante la primera etapa, pero se encontró siempre con Mpasi, el arquero congoleño que es la gran figura del encuentro.

En el complemento, el conjunto europeo siguió empujando y finalmente a los 30' Harry Kane, de cabeza, se desmarcó y sometió al arquero tras un centro de Gordon.

¡APARECIÓ KANE PARA EMPATAR!



De cabeza, Harry Kane anotó el 1 a 1 de Inglaterra ante Congo en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/bP7n9EZ4A4 — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Minutos más tarde, el propio Kane se hizo lugar para colocar el balón en el ángulo con pierna derecha y estampar el 2 a 1 definitivo.