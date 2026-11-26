El Senado sesiona desde el mediodía con una agenda centrada en dos proyectos: la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el próximo año y la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea. La reforma electoral, impulsada por el oficialismo, requiere mayoría absoluta para avanzar a la Cámara de Diputados.

La propuesta sobre las PASO mantiene la Boleta Única de Papel e incorpora la opción de “lista completa”, además de reducir en un 50% los espacios gratuitos en medios audiovisuales para las campañas. La Libertad Avanza estima contar con entre 37 y 40 votos para aprobarla, aunque deberá sostener ese respaldo durante la votación en general y en particular.

Luego será el turno de la ley de ludopatía, que podría convertirse en ley luego del acuerdo alcanzado entre oficialismo y oposición para aprobar sin cambios el texto con media sanción de Diputados. La iniciativa regula a los operadores de apuestas online, restringe su publicidad y patrocinio, y prohíbe el acceso de menores de 18 años; la Iglesia Católica pidió tratarla con urgencia antes de que pierda estado parlamentario.

Fuente: Infobae