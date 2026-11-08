El Pontífice viajó este domingo al Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida, Uruguay. Minutos antes de las 10, León XIV saludó a los fieles desde el papamóvil en las afueras de la Catedral Basílica de Florida, donde dará su última misa en suelo uruguayo. Previo a la celebración eucarística, se arrodilló frente al altar, rezó y saludó a los religiosos.

Por la tarde, llegará a Buenos Aires, donde participará de una ceremonia de bienvenida y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.