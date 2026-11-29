Dirigentes, legisladores e intendentes de distintos puntos de la provincia participaron del encuentro encabezado por el diputado provincial y precandidato a gobernador, Juan José Bahillo. Debatieron sobre las dificultades económicas y sociales que atraviesan los entrerrianos, cuestionaron la falta de obra pública y el deterioro de las rutas, y avanzaron en una agenda de trabajo territorial para fortalecer una alternativa política de cara a 2027.



Bahillo compartió un balance de las recorridas realizadas durante las últimas tres semanas por los distintos departamentos de Entre Ríos. Según expresó, encontró una recepción positiva y un fuerte compromiso de los compañeros y compañeras para trabajar en la construcción de una alternativa política.

Una nueva etapa de organización territorial.



El diputado provincial y precandidato a gobernador destacó que uno de los objetivos centrales del encuentro fue avanzar en una planificación más específica del trabajo político en el territorio, mediante la coordinación con dirigentes departamentales, intendentes, legisladores y concejales.



“Tuvimos un excelente encuentro con dirigentes de toda la provincia, donde les compartí la experiencia de haber recorrido todos los departamentos en estas últimas tres semanas. La recepción en cada una de las localidades que visité y el ánimo de los compañeros y compañeras fueron muy buenos, con mucha motivación y ganas de trabajar para proponer una alternativa de cara a 2027”, señaló.



El legislador explicó que se estableció un cronograma de actividades para profundizar las visitas a las ciudades, comunas y juntas de gobierno del interior de cada departamento. La agenda también contempla reuniones con entidades de la sociedad civil y representantes del sector productivo.



Bahillo señaló que la reunión permitió compartir las conclusiones de su primera recorrida por los departamentos y conocer la percepción de los dirigentes. En ese sentido, afirmó que encontró a los compañeros y compañeras “muy motivados y comprometidos” con la construcción de una alternativa electoral para 2027.



Además, explicó que el encuentro tuvo un carácter organizativo de cara a una segunda recorrida provincial, para la que buscará articular con los referentes de cada departamento visitas a localidades más pequeñas y reuniones con entidades de la sociedad civil, clubes e instituciones. “Me voy muy contento por la participación y por el unánime respaldo de los dirigentes a nuestra propuesta”, expresó.



Durante la reunión también se abordaron las principales preocupaciones que atraviesan a las familias entrerrianas, entre ellas el aumento de las tarifas, la falta de empleo, el sobreendeudamiento de los hogares, la paralización de la obra pública, el deterioro de las rutas provinciales y los conflictos salariales con los trabajadores estatales.



En ese marco, los participantes intercambiaron opiniones sobre la realidad de cada departamento y la necesidad de construir respuestas políticas que contemplen las demandas de los distintos sectores de la sociedad.



Acompañamiento de dirigentes de toda la provincia



Al realizar un balance de la jornada, Bahillo manifestó su satisfacción por el acompañamiento recibido y destacó la participación de dirigentes de distintos puntos de Entre Ríos.



Entre los principales referentes presentes se encontraron el diputado nacional Guillermo Michel; el senador nacional Adán Bahl; la diputada nacional Marianela Marclay; Gustavo Bordet, Enrique Cresto y Ángel Giano, por Concordia.



También participaron los legisladores provinciales Laura Stratta, Silvina Soledad Deccó, Silvia “Nené” Moreno, Marcelo Berthet, Juan Diego Conti, Martín Oliva y Juan Pablo Cosso.





Por los gobiernos locales estuvieron presentes la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes; el intendente de Federación, Ricardo Bravo; el intendente de Sauce de Luna, Alcides Alderete; la intendenta de Conscripto Bernardi, Marina Cantero; el intendente de San Gustavo, César Simino; el intendente de Piedras Blancas, Gino Mezquida; el intendente de Ceibas, Daniel Olano; el intendente de Maciá, Ariel Müller; el intendente de Santa Anita, Juan Amavet; el intendente de Aldea San Antonio, Mauro Díaz Chaves; el intendente de Enrique Carbó, Rodolfo “Rulo” Romero; el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss; y la intendenta de Los Conquistadores, Adriana Meza Torres.

La nómina se completó con Juan Carlos Darrichón, David Cáceres, Daniel Antonio “Ruso” Koch, Lucas Larrarte, Lautaro Valdiviezo, Juan Martín Garay, Claudia Monjo, Samanta Irurzun y Betina Hilt, vicepresidenta del PJ de Gualeguaychú.



Asimismo, se destacó el acompañamiento de dirigentes de Gualeguay y de otros espacios y agrupaciones del peronismo entrerriano.