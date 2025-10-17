La embarcación de la Policía de Entre Ríos recibió al menos 15 disparos. No hay heridos. Intervienen fuerzas especiales, Prefectura y un helicóptero del CODI. Buscan a los agresores, que serían oriundos de Rosario.

Según se informo a AHORA, un violento enfrentamiento armado se registró este jueves cerca del mediodía en los riachos internos frente a Villa Constitución, cuando un bote de la Comisaría Tercera de Islas de Victoria fue atacado a tiros por al menos dos embarcaciones civiles que intentaban llegar a una isla.

La embarcación policial recibió quince impactos de bala, aunque no se reportaron funcionarios heridos.

Según fuentes oficiales, el bote realizaba tareas de patrullaje y control cuando fue interceptado por una lancha con entre dos y tres ocupantes encapuchados. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego, generando un intercambio de disparos con el personal policial. La situación obligó a emitir un alerta inmediato.

A las 14 despegó desde Paraná un helicóptero del Cuerpo de Operaciones Especiales (CODI) con refuerzos, que se sumaron al operativo junto a Prefectura Naval, el jefe departamental y grupos especiales de Victoria. Las fuerzas desplegadas continúan con la búsqueda de las embarcaciones fugitivas, en las que se presume viajaban entre cinco y seis personas, presuntamente provenientes de Rosario.

Los agresores lograron escapar internándose en una zona de ríos, arroyos y grietas, tomando rumbo hacia el río Paraná. Hasta el momento no hay detenidos ni se logró identificar con precisión las embarcaciones utilizadas.

El hecho generó fuerte preocupación en las fuerzas de seguridad por el nivel de violencia y la logística empleada. Se investiga si el ataque está vinculado a maniobras ilegales en la zona de islas, un área históricamente utilizada para actividades de contrabando, pesca furtiva o tráfico de estupefacientes.