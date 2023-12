Después de varios días de espera, el laboratorio Tecnovax comenzó a distribuir las primeras partidas de la vacuna contra la encefalomielitis equina en todo el país. Según se informó desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), fueron distribuidas las primeras 67 mil dosis y, días pasados se aprobaron 80 mil, correspondientes al primer lote de 300.000 dosis.

Esta es una buena noticia, porque si bien los casos positivos por laboratorio son sólo dos en Entre Ríos (en Médanos, departamento de Islas del Ibicuy, y en Los Conquistadores, en Federación) y 682 en todo el país, los casos presuntos por sintomatología son miles, sobre todo en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. En mucho menor medida, la epidemia afecta a Formosa, La Pampa, Santiago del Estero, Jujuy, San Luis y otras.

La encefalomielitis equina es una enfermedad exótica transmitida por vectores, especialmente mosquitos infectados por aves, durante las épocas estivales a equinos, incluyendo caballos, yeguas, burros, cebras y sus híbridos. Esta también puede afectar a humanos, aunque suelen no presentar síntomas o desarrollarlos de manera leve, con poca mortandad.

“Seguimos recibiendo notificaciones, sigue habiendo equinos enfermos o con sintomatología compatible con la enfermedad”, informó a Ahora ElDía Nicolás Venditti, quien es docente de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) que funciona en Gualeguaychú y médico veterinario de la oficina del SENASA en la ciudad.

Respecto a la disponibilidad de vacunas en Gualeguaychú, Ahora ElDía pudo comprobar el arribo de las primeras partidas a veterinarias privadas de la ciudad. Una de ellas es Nutrifam, desde donde uno de sus propietarios confirmó la llegada de vacunas durante el viernes y sábado último.

“Nosotros armamos un protocolo de entrega según orden de pedido, entonces no le fallamos a nadie. Una vez que cumplamos con esos pedidos vamos a liberar la venta al público a cualquier persona que llegue a la veterinaria”, explicó. Al tiempo que aclaró que “todas las vacunas que nos llegaron fueron entregadas inmediatamente”, por lo que “hasta que no lleguen más partidas, la semana que viene, no vamos a tener”.

Este punto no es menor, por eso desde el SENASA se adelantó que durante la semana próxima se proyecta llegar a 1,2 millones de dosis en el mercado. Priorizándose tanto aquellos departamentos con mayor cantidad de notificaciones de brotes de la enfermedad como las zonas que son consideradas con condiciones ecológicas favorables para la presentación del virus y el registro de existencias de equinos.

Hasta el momento se detectaron 682 casos positivos por laboratorio en el país, de los cuales 300 son en la provincia de Buenos Aires, 177 en Santa Fe, 127 en Córdoba, 68 en Entre Ríos, 61 en Corrientes y 18 en Chaco. Formosa, La Pampa, Santiago del Estero, Jujuy, Misiones, Río Negro, San Luis, Mendoza y Neuquén también tuvieron al menos un caso.

Es pertinente aclarar, como se hizo más arriba, que los casos presuntos por sintomatología son miles y se concentran, sobre todo, en las primeras cinco provincias enumeradas.

Sin casos en personas

En Gualeguaychú no ha habido ni casos sospechosos, ni confirmados, y en Entre Ríos se están evaluando tan sólo dos casos sospechosos en personas. La información fue confirmada por el Servicio de Infectología del Hospital Centenario.

En este sentido, el último Boletín Epidemiológico Nacional confirma que hasta el momento “no se registran casos con resultados positivos en humanos” en todo el país.