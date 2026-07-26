La adolescente de 17 años desaparecida en Corrientes fue encontrada sana este domingo, luego de que la Justicia activara la Alerta Sofía para ampliar la búsqueda en todo el país. La menor era buscada desde el viernes en la ciudad de Curuzú Cuatiá y su aparición puso fin al intenso operativo desplegado por las fuerzas de seguridad.

La adolescente había sido vista por última vez el viernes y, desde entonces, no se había vuelto a conocer su paradero, lo que motivó la denuncia de su familia y el inicio de una investigación judicial.

Ante la falta de novedades y la preocupación por su integridad, el Ministerio de Seguridad de la Nación había dispuesto la activación de la Alerta Sofía, un protocolo reservado para casos de desaparición de menores de edad considerados de alto riesgo.

La búsqueda se extendió a todo el país

Durante el operativo, las autoridades difundieron la descripción física de la adolescente y solicitaron la colaboración de la comunidad para facilitar su localización.

La activación de la Alerta Sofía permitió ampliar la difusión de la búsqueda mediante distintos canales de comunicación y reforzar las tareas investigativas.

Finalmente, este domingo se confirmó que la adolescente fue encontrada en buen estado de salud, aunque las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre el lugar ni las circunstancias en las que fue localizada.

La preocupación de la madre

Mientras la búsqueda estaba en marcha, la madre de la adolescente, Alejandra, había expresado públicamente su preocupación en declaraciones a TN.

La mujer relató que su hija había salido para encontrarse con su novio, un hombre de 37 años, con quien tenía previsto viajar hasta Felipe Yofre, una localidad cercana a Curuzú Cuatiá.

"Ella me llamó hace un ratito y me pidió que la vaya a buscar, pero me cortó la llamada y se apagó el celular", contó la madre durante el operativo.

También aseguró que, en una comunicación anterior, había notado a su hija en una situación preocupante. "La escuché bien, pero la vez anterior que también se comunicó conmigo estaba mal", afirmó.

Investigan las circunstancias del caso

Alejandra sostuvo además que otro de sus hijos logró encontrarse con el novio de la adolescente y aseguró que el hombre "habría querido llevársela a Brasil".

Según indicó, el sospechoso permanecía a disposición de la Justicia y era sometido a declaraciones en el marco de la investigación.

Con el hallazgo de la adolescente, la causa continuará para determinar qué ocurrió durante los días en los que permaneció ausente y establecer si existió la comisión de algún delito.

Hasta el momento, las autoridades judiciales no difundieron información oficial sobre las circunstancias en que fue encontrada ni sobre las medidas adoptadas respecto del hombre mencionado por la familia.

Fuente: ElOnce