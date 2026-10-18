La adolescente de 15 años que era intensamente buscada desde el viernes 16 de octubre en la ciudad uruguaya de Paysandú fue hallada con vida este domingo. La joven se encuentra en buenas condiciones, según confirmaron las autoridades uruguayas tras finalizar un operativo que mantuvo en vilo a ambos países.

La desaparición de la menor había motivado la activación de mecanismos de búsqueda internacional. En Argentina se implementó la Alerta Sofía, mientras que en Uruguay se activó la Alerta Amber. Según informó el diario uruguayo El País, el hallazgo fue el resultado de la cooperación entre las fuerzas policiales de ambos países, que trabajaron de manera coordinada desde el inicio de las actuaciones.

La joven había sido vista por última vez durante la mañana del viernes 16 de octubre en inmediaciones de la calle José Pedro Varela, en Paysandú, ciudad ubicada frente a Colón, Entre Ríos. Su padre había advertido su ausencia entre las 6:30 y las 7:30, luego de que la adolescente no se encontrara en su habitación. La madre había señalado que la menor no acostumbraba salir sola, lo que incrementó la preocupación de sus allegados.

Ante la posibilidad de que la adolescente hubiera ingresado a Argentina, las autoridades solicitaron colaboración internacional. En las tareas participaron organismos federales, Interpol Buenos Aires y la Policía de Entre Ríos. Hasta el momento, no se difundieron precisiones sobre la localidad exacta donde fue localizada ni las circunstancias del hallazgo, aunque se confirmó que el desenlace fue favorable para la investigación.