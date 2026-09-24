Solange Bustamante fue hallada este miércoles a la noche en Constituciòn al 2400 en la ciudad de Rosario. La mujer de 36 años era buscada por su familia que había viajado desde Paraná para dar con su paradero. “Ya la localizaron, ahora esperando recontrarnos con ella“, confirmaron sus familiares a AHORA.

El padre de la mujer viajó este miércoles a Rosario para intentar obtener información y repartieron folletos con su fotografía en distintos puntos de la ciudad. Regresó a Paraná y este jueves por la mañana estaba viajando de nuevo hacia la ciudad santafesina para buscar a su hija.

“Solamente sabemos que una mujer dio su paradero y que Sol está bien”, confirmó una de sus hermanas a AHORA.

Fuentes policiales informaron que patrullando la zona de Constitución al 2400 este miércoles por la noche entrevistaron a una mujer quien dijo haber visto a Solange, en el marco de su búsqueda en medios de comunicación. Según trascendió, la entrerriana se encontraba en buen estado de salud, consignó Rosario3.

De Sol no se tenían noticias desde el 11 de septiembre. Ese día se comunicó con su mamá desde la terminal de Rosario para pedirle dinero y poder regresar a la capital entrerriana. Desde entonces, no volvieron a saber nada de ella.

La mujer había viajado a Rosario para visitar a unas amigas y llegó a encontrarse con una de ellas, aunque por poco tiempo. Estaba sin teléfono celular.

¿Cómo fue la última comunicación?

Solange se comunicó desde la terminal de Rosario utilizando el teléfono de un hombre que trabajaba en la boletería. Le pidió dinero a su familia para poder comprar el pasaje de regreso a Paraná. “La plata llegó, pero no se sabe si tomó el cole para volver, si retiró la plata, si se fue para otro lado“, había contado su hermana, durante la bíusqueda, en diálogo con AHORA.

Una joven había afirmado que la vio ese día en la terminal. “Sol le dijo que se volvía para Paraná y después nada más”, agregó su hermana.

Su hermana explicó que Solange suele viajar como mochilera y que no siempre lleva teléfono celular, pero remarcó que existe una diferencia importante en esta oportunidad. “Ella suele andar de mochilera, sin celular pero siempre se comunicaba con la mamá, nunca pasó tanto tiempo sin comunicarse”, señaló.

Afortunadamente, este jueves a primera hora se pudo saber que la mujer fue encontrada en buen estado en la ciudad de Rosario.