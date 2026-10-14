Un hombre de 53 años fue encontrado muerto este martes a la vera de un camino vecinal rural de Ejido Este, en la ciudad de San José de Feliciano. La víctima presentaba un golpe en la región frontal de la cabeza y, en el marco de la investigación por el homicidio, la Policía detuvo a un joven de 34 años señalado como posible autor del hecho.

Según se informó , los efectivos secuestraron una varilla de madera de aproximadamente 1,20 metros de longitud, utilizada habitualmente para la confección de alambrados. El elemento guardaría relación con el crimen y habría sido empleado para provocar la muerte de la víctima, de acuerdo con las primeras actuaciones.

En el marco de las diligencias investigativas, la Policía detuvo a un sospechoso, oriundo de Feliciano, señalado como el posible autor del hecho. Por disposición de la Justicia, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Concordia, donde se realizará la autopsia para establecer con precisión las causas del fallecimiento.

Tras el hallazgo intervinieron el fiscal en turno, personal de la Sección Criminalística de la Jefatura Departamental Feliciano, el médico policial y el médico forense, quienes realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar.

En el hecho intervino el fiscal en turno, personal de la Sección Criminalística de la Jefatura Departamental Feliciano, el médico policial y el médico forense, quienes realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar.

Fuente: AHORA