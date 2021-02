Encontraron ahogado en el río Paraná a un joven desaparecido desde hace 17 días

El joven se había ido a pescar “porque tenía una pensión que no le alcanzaba y quería hacerle una ecografía a la mujer, que está embarazada de seis meses”, según Rosa, su mamá. “Yo le dije que esperara que cobre su padre y le íbamos a dar la plata, pero él me dijo que no, porque nosotros también necesitamos”, recordó.

Personal de Prefectura trabajó con buzos tácticos, rescatistas de Bomberos Voluntarios y personal policial de Santa Elena, hasta finalmente encontrar el cadáver en cercanías a una zona denominada “El Peruano”, altura 724 - margen izquierdo.