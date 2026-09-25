La joven oriunda de Paraná que era buscada en Santa Fe desde este jueves por la tarde fue hallada este viernes, en cercanías a calle 25 de Mayo y Junín de la capital santafesina.

Tras ese aviso, la Policía de Santa Fe logró localizarla y la joven fue trasladada bajo resguardo al Hospital Cullen para su revisión. Su mamá María, que había dialogado con este medio minutos antes, también confirmó el hallazgo y se dirigió al nosocomio para reencontrarse con su hija.

La última noticia que el entorno de Camila tuvo de ella fue el jueves por la tarde, cuando le pidió dinero a uno de sus amigos para costearse el viaje a Santa Fe en un auto de aplicación. Así lo relató María, en el programa de AIRE Santa Siesta, donde también indicó que durante estas 24 horas iniciales de la búsqueda recibió llamados constantes de personas que decían haber visto a su hija en Santa Fe.

La investigación por el paradero había logrado determinar que el viaje a Santa Fe finalizó en inmediaciones a calle Las Heras y María de Oro, en barrio Candioti Sur.

Fuente: Aire Santa Fe