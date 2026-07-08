El cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino de ocho años desaparecido luego de los sismos registrados en Venezuela, fue hallado este miércoles por los rescatistas, en medio de los escombros de un edificio que colapsó en la zona de La Guaira, la más afectada por los temblores.

El chico, argentino de nacimiento pero de padres venezolanos, era buscado intensamente desde que se produjeron los sismos, con pocos minutos de diferencia, el pasado 24 de junio.

Finalmente, y tras dos semanas, el cadáver de Lucas fue hallado esta tarde, según confirmaron las autoridades locales, debajo de la montaña de escombros a la que se redujo el edificio donde estaba junto a unos familiares.

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El día de la tragedia, el menor había viajado hacia La Guaira para visitar a sus tíos, mientras que sus padres -Marcos Gámez y Blancalida Martínez- permanecieron en Caracas. Y cuando se produjeron los sismos alcanzaron a tomar un ascensor, según el relato de un testigo, pero luego se perdió el rastro de ambos.

Paradójicamente, y mientras continuaban las tareas de rescate, el lunes pasado Lucas hubiera cumplido nueve años. Su madre, en tanto, iba actualizando en sus redes sociales la evolución de los trabajos en La Guaira, pero hoy se confirmó el triste desenlace.

La Guaira, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Caracas -sobre la costa del mar Caribe- fue la región más afectada por los terremotos de magnitud 7,3 y 7,5 que ya causaron más de 3.600 víctimas y 16.000 heridos, además de los daños estructurales en toda la región.

Fuente: NA