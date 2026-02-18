Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la turista de 23 años que era intensamente buscada por la Prefectura Naval en las aguas del Golfo Nuevo, en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, luego de que no emergiera durante una inmersión aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo.

La información fue confirmada por fuentes oficiales a Infobae, aunque desde este martes, ningún agente que trabaja en la causa esperaba encontrarla con vida.

Sofía era intensamente buscada desde este lunes, tras un incidente ocurrido durante una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas al que fue junto a su pareja.

Según la información que maneja la Fiscalía de Puerto Madryn, a cargo del caso, por motivos que aún son materia de investigación se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios. Por ello, de comprobarse que existió un delito, sería del orden culposo, es decir, sin intención del resultado muerte.

“Estamos trabajando en establecer si las personas que debían cuidarla no lo hicieron”, había resumido una fuente con acceso al expediente a este medio antes del hallazgo del cuerpo, que se confirmó este miércoles sobre las 15.

A Sofía la buscaba la Prefectura Naval Argentina, que desplegó buzos tácticos y equipos especializados, incluyendo robots de exploración subacuática, con el objetivo de localizar a la joven. Las tareas de búsqueda se coordinaron entre las distintas fuerzas y organismos intervinientes.