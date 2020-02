Encontraron el cuerpo de una mujer e investigan si se trata de Mariela Natali

El hallazgo se produjo “a unos cinco mil metros del punto cero, que es la zona de La Toma, en el tercer descanso del camino a Los Alazanes, a unos 800 metros del dique”, confirmó el director de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha. Un equipo de miembros del cuartel de Bomberos de la ciudad y agentes del Grupo Especial de Rescate (GER) lo divisó minutos antes de las 16.

Concha dijo que aún no tienen mayores precisiones de las características y la vestimenta que del cuerpo, por lo cual no se confirmó la identidad del cadáver. “Es muy mala la comunicación en el lugar. De hecho no hay nada de telefonía celular. La comunicación radial solamente se puede hacer por repetidora”, apuntó.

Por estas horas, efectivos de la comisaría local y el fiscal Raúl Ramírez, a cargo de la investigación, trabajan allí.

Natalí fue vista por última vez el mediodía del martes 4 de febrero. A las 13:16 de ese día, una cámara de seguridad ubicada en el ingreso a la zona del Cerro Uritorco y el acceso a La Toma, registró la última imagen de ella.

De acuerdo con la información que se fue conociendo a partir de la denuncia por averiguación de paradero, se supo que la mujer es oriunda de Santa Fe y se había mudado a Córdoba para hacerse cargo por un tiempo de la vivienda de sus tíos, dos conocidos miembros de la iglesia local de los Testigos de Jehová, religión que ella también profesa.

Previo a su desaparición, se había encontrado con una amiga a la que acompañó a hacer unas cobranzas por unos artículos de belleza que había vendido.

Desde el comienzo de los operativos de búsqueda, los rastrillajes se concentraron en senderos que conducen a La Toma, desde la Senda del Toro y dique Los Alazanes, hasta Casa de Plata en Huertas Malas, el camino del Uritorco, los pencales de Dolores y el camino de San Marcos Sierras. Fue justamente la amiga de Natali quien les comentó a las autoridades policiales que la joven le había dicho que pensaba viajar a ese balneario, aunque no estaba segura de hacerlo porque el clima estaba inestable.