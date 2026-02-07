El hombre de 40 años, que había sido denunciado como desaparecido desde el jueves 29 de enero, fue encontrado este sábado por la mañana en plaza Ramírez. Se encuentra en buen estado de salud y manifestó que permanece en la ciudad por decisión propia, con la intención de buscar trabajo.

Según explicó a Ahora El Día el jefe de Investigaciones de la Policía Departamental, Osvaldo Adolf, el hallazgo se produjo durante un operativo de prevención e identificación de personas que realizaba personal policial en la zona céntrica.

“En el marco de las tareas diarias de prevención, el personal identificó a un hombre que se encontraba en plaza Ramírez y, al constatar sus datos, se advirtió que se trataba de Facundo Barreto, quien estaba siendo buscado por su familia”, señaló Adolf.

El funcionario aclaró que no existía ningún pedido formal de paradero por parte de fiscalías ni fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, aunque sí se tenía conocimiento del caso a través de redes sociales y medios de comunicación. “Al confirmarse que era la misma persona, se actuó de oficio”, indicó.

Barreto fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde fue examinado por un médico y posteriormente entrevistado. “Manifestó encontrarse en buen estado de salud, que está en Gualeguaychú por su propia voluntad y que no requiere ningún tipo de asistencia”, precisó Adolf.

Asimismo, desde la Policía se dio aviso telefónico a un familiar directo para informar que el hombre había sido localizado y que se encontraba en buenas condiciones. “Al tratarse de una persona mayor de edad y no existir ninguna medida judicial, una vez cumplidos los pasos correspondientes continuó con su vida normalmente en la ciudad”, concluyó el jefe de Investigaciones.