En la tarde de este viernes, una noticia sacude al escándalo alrededor de las fiestas con propofol, en las cuales se encuentran imputados los médicos Hernán Boveri y Delfina “Fini” Lanusse: un enfermero de 44 años, oriundo de Entre Ríos, fue hallado muerto en su departamento de Palermo, con más de 50 ampollas de propofol en la cocina.

El hombre, nacido en Gualeguaychú y radicado en CABA, fue hallado a las 16:10 de esta tarde, pero su círculo no tenía noticias de él desde el 30 de marzo. Fue su hermana quien hizo la denuncia porque él no le respondía los llamados. A partir de esto, junto a la policía, pudo entrar al departamento con ayuda de la propietaria del inmueble, que tenía una copia de la llave. Ahora investigan si participó en las fiestas conocidas como “propofest”.

Según lo aportado por el periodista Leo García, los familiares encontraron al hombre con rastros de pinchazos en sus brazos, por lo que se cree que había utilizado jeringas para suministrarse la droga en cuestión. Cabe señalar que las ampollas corresponden a sedantes utilizados en hospitales.

Investigan si estaba solo al momento de su muerte, dado que se encontraba en el living de su casa.

Fuente: Minuto1 y TN