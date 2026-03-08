Personal de la División Criminalística de la Policía de Gualeguaychú trabaja en el levantamiento de rastros en el lugar donde fue encontrado el cuerpo, mientras se investigan las formas y causas del deceso. Si bien las primeras hipótesis apuntan a una autodeterminación, las autoridades continúan con las pericias correspondientes para esclarecer el hecho. El cuerpo fue hallado a unos tres kilómetros del casco urbano de Larroque, al costado de la vía férrea.

La Comisaría de Larroque había emitido días atrás un pedido de localización, difundiendo la fotografía y descripción de Villanueva, con el objetivo de sumar la colaboración ciudadana en la búsqueda. Vecinos y vecinas aportaron datos y acompañaron el operativo de rastrillaje desplegado en distintos puntos de la ciudad y zonas aledañas.

El caso generó preocupación y solidaridad en la comunidad, que se movilizó para aportar información y acompañar a la familia en la incertidumbre.