Efectivos del Grupo de Seguridad Vial “Colón” perteneciente al Escuadrón 6 “Concepción del Uruguay, efectuaron un control sobre un transporte de servicio de paquetería y encomiendas, sobre el kilómetro 164 de la Ruta 14, al, en la localidad entrerriana de San José.

Inmediatamente, los funcionarios con apoyo del escáner Nuctech, identificaron un paquete, con posible transporte de animales exóticos/silvestres. En contacto con el Magistrado interviniente, ordenó la apertura de la caja que contenía una conservadora de telgopor, con cuatro potes de plástico, transparentes, y en su interior seis reptiles, que además se encontraban señalizados con los signos de sus respectivos géneros.

Se trata de seis crías de serpientes constrictoras -tres hembras y tres machos- de la especie Pitón Alfombra Diamantina (Moreira Spilota) que fueron puestas en resguardo en la Fundación Tekove Mymba a cargo del biólogo Juan Paccot.

Intervino la Unidad Fiscal de Colón quien orientó a los funcionarios el traslado y resguardo de los animales.



Acerca de la especie



La Pitón Alfombra Diamantina (Morelia spilota spilota o, en el caso de la variante de jungla, Morelia spilota cheynei) es una subespecie de pitón de gran tamaño, no venenosa, nativa de Australia. Es conocida por su atractivo patrón de colores y su naturaleza constrictora.

Los adultos suelen medir alrededor de 2 metros, aunque pueden alcanzar longitudes mayores, especialmente en cautiverio. Presenta un patrón de coloración amarillo y negro (especialmente en M. s. cheynei).



Se encuentra en zonas húmedas, selvas tropicales, bosques y áreas cercanas al agua en el noreste de Australia. Es una serpiente semiarborícola (pasa tiempo en árboles) y ágil para trepar. Es carnívora, alimentándose de pequeños mamíferos, aves y reptiles, los cuales mata por constricción.



